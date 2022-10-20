Что конкретно показали на презентации Silent Hill - объясняем на пальцах

20 октября компания Konami провела масштабную презентацию, посвященную франшизе Silent Hill — издатель представил сразу ряд проектов по легендарной хоррор-франшизе, в том числе подтвердив некоторые слухи. Мы собрали главные новости.

Фото: Konami Digital Entertainment Konami Digital Entertainment

Ремейк Silent Hill 2

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Главным анонсом презентации стал полноценный ремейк Silent Hill 2 на движке Unreal Engine 5. Он выйдет как на ПК (страница игры уже появилась в Steam), так и на PlayStation 5 — игра будет временным эксклюзивом для консоли Sony в течение года после релиза.

Разработкой проекта Konami занимается не лично: создание ремейка поручили польской студии Bloober Team, известной своими хоррорами Layers of Fear, Observer и The Medium — насчет последней критики часто отмечали, что игра очевидно вдохновлена франшизой Silent Hill. Над проектом также будут работать художник Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока — сотрудники Team Silent, приложившие руку к созданию оригинала.

По части изменений издатель обещает переработанный геймплей, дизайн звука, музыку и камеру, которая в ремейке будет расположена за плечом главного героя. Помимо этого, разработчики якобы полностью избавятся от загрузочных экранов и интегрируют в версию для PlayStation 5 поддержку фишек контроллера DualSense. Дата релиза Silent Hill 2 пока неизвестна.

Konami Digital Entertainment

Silent Hill Townfall

Кроме ремейка второй части в будущем выйдет проект несколько меньшего масштаба — Silent Hill Townfall. Пока что о нем неизвестно ничего, кроме разработчиков — игрой займется студия No Code, авторы высоко оцененных независимых хорроров Stories Untold и Observation. Издателем проекта станет Annapurna Interactive (хотя две предыдущие игры No Code выпустила Devolver Digital).

Silent Hill f

Silent Hill f заявлена как полноценное продолжение серии от студии Neobards Entertainment: раньше коллектив занимался переносом некоторых игр Capcom на другие платформы, а также помог в создании Re:Verse — многопользовательского шутера во вселенной Resident Evil.

На презентации также огласили первые подробности об игре. События Silent Hill f будут разворачиваться в Японии 1960-х годов; за сценарий отвечает писатель Рюкиси07 — создатель франшизы «Когда плачут Цикады». Продюсером проекта выступит Мотой Окамото, работавший над Luigi’s Mansion и другими играми в составе Nintendo. Дата релиза и список платформ, где появится Silent Hill f, неизвестна.

Silent Hill Ascension

Последним «игровым» анонсом оказался Silent Hill Ascension — некий интерактивный сериал, где зрители смогут влиять на развитие сюжета. Подробностей, опять же, пока нет, но разработчики пообещали поклонникам серии совершенно новый опыт. Разработкой проекта занимается сразу несколько коллективов, включая Behaviour Interactive (авторы Dead by Daylight) и продакшен-студия Джей Джей Абрамса Bad Robot. Релиз Silent Hill Ascension намечен на 2023 год.

Фильм Return to SILENT HILL