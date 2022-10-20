Последняя российская команда вылетела с The International 2022

Российская команда Team Spirit уступила BOOM Esports из Юго-Восточной Азии в первом раунде чемпионата мира The International по Dota 2 и покидает главный киберспортивный турнир года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Действующие чемпионы мира выбрали неудачных героев на стадии драфта и не смогли нивелировать преимущество пика в ходе игры — спустя 40 минут BOOM уверенно довела дело до победы.

Team Spirit в итоге покидает The International 2022, заняв лишь 13–16 место. Российская команда получит более $ 250 тыс., но не сможет защитить звание чемпиона мира.