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27 минут назад

Team Spirit вылетела с The International 2022, проиграв в первом раунде

Чемпионат.comиещё 1

Российская команда Team Spirit уступила BOOM Esports из Юго-Восточной Азии в первом раунде чемпионата мира The International по Dota 2 и покидает главный киберспортивный турнир года.

Последняя российская команда вылетела с The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Действующие чемпионы мира выбрали неудачных героев на стадии драфта и не смогли нивелировать преимущество пика в ходе игры — спустя 40 минут BOOM уверенно довела дело до победы.

Team Spirit в итоге покидает The International 2022, заняв лишь 13–16 место. Российская команда получит более $ 250 тыс., но не сможет защитить звание чемпиона мира.

В свою очередь, BOOM Esports продолжит выступление на чемпионате мира по Dota 2 встречей с PSG.LGD из Китая. Матч за место в топ-8 начнётся завтра в 11:00 по московскому времени.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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