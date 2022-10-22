Лучшие дополнения для бесплатной The Sims 4: объясняем на пальцах

The Sims 4 отныне бесплатна для всех игроков — но это не касается большой коллекции DLC для игры, которые вышли за годы поддержки проекта. Их так много (почти 60 штук), что разобраться в том, какие из них реально стоят своих денег, может быть непросто. Портал rockpapershotgun.com подробно рассказал о всех категориях DLC для The Sims 4 и том, какие из них сделают игру лучше.

Фото: EA EA

Лучшие дополнения для The Sims 4

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Electronic Arts подошла к DLC-контенту для The Sims 4 довольно специфическим образом, разделив его на несколько самостоятельных категорий. Дополнения — одна из самых значимых. Эти DLC добавляют в игру новые фишки и механики, и сейчас EA выпустила 12 штук. Без скидки каждое из них стоит 2 500 рублей, что немало — но не все обязательны к покупке.

Из тех, что доступны на данный момент, можно порекомендовать «Веселимся вместе!», «Времена года», «Жизнь в городе», «Жизнь на острове» и «Кошки и собаки». Они привносят в The Sims 4 механики и возможности, которые делают базовую игру гораздо более разнообразной и проработанной — даже если вы играете на сохранении, которое не слишком фокусируется на них. Например, «Времена года» добавляют множество приятных мелочей, вроде динамической смены погоды и расписания праздников, которые серьезно изменят ваш подход к игре.

Конечно, остальные дополнения тоже нельзя назвать прямо-таки лишними — они тоже имеют свои достоинства. Но если вы хотите сэкономить и приобрести только самое необходимое, то, пожалуй, можете проигнорировать «На работу», «В университете» и «Путь к славе».

EA

Лучшие игровые наборы для The Sims 4

Игровые наборы — это менее масштабные DLC. Меньше, чем дополнения, но больше, чем каталоги. Сейчас можно приобрести 12 разных наборов, каждый из которых предлагает свой набор контента: от поездок на места для отдыха до разгадки тайны вашего городка.

Большинство игровых наборов неожиданно хороши, так что вопрос лишь в том, какие понравятся вам больше всего. Например, если вы любите мистические истории, стоит присмотреться к «Миру магии», «Стрейнджервилю», «Оборотням» и «Вампирам». Тем, кто предпочитает более семейный геймплей, наверняка понравятся «Родители», а любителям обустраивать декор — «Интерьер мечты».

Если говорить о наборах, которые можно пропустить, то «В ресторане» не стоит своих денег, если вы не планируете сделать своего сима процветающим ресторатором — простые визиты в едальни не такие уж и интересные. «Путешествие на Батуу», превращающее The Sims 4 в своеобразную RPG, получилось неплохим, но если вы не поклонник «Звездных войн», то ничего ценного не потеряете.

EA

Лучшие каталоги для The Sims 4

Каталоги содержат в себе новые декоративные предметы и одежду, но встречаются и исключения, вроде новых карьерных путей, навыков и других мелочей. Кроме того, каталоги — самые многочисленные из DLC: их количество насчитывает 18 штук.

Из-за такого многообразия разобраться в том, какие именно каталоги стоят своих денег, непросто. Если вы хотите получить не только косметические предметы, но и немного новых механик, то можно взглянуть на «Компактную жизнь», «Паранормальное», Moschino и «Нарядные нитки». Первое добавляет занятные мини-испытания по обустройству дома, второе позволяет симу выбрать карьеру паранормального детектива, коллаборация с брендом Moschino открывает карьеру фотографа мод, а последнее — навык вязания и уникальные предметы.

Если не считать этих четырех каталогов, покупка остальных зависит от ваших предпочтений. Предупредим только, что «Мой первый питомец» требует дополнения «Кошки и собаки» — иначе часть контента окажется заперта.

EA

Лучшие комплекты для The Sims 4

Наконец, комплекты — это микро-обновления, которые (за одним маленьким исключением) добавляют где-то 20 опций в редактор симов или столько же предметов в режим строительства. Как правило, каждый комплект посвящен той или иной теме.

Многие игроки протестовали против введения комплектов, т.к. по форме и содержанию они сильно напоминают микротранзакции из The Sims 3, но, на самом деле, они не так уж и плохи. «Ни пылинки» добавляет в игру пылесосы и две новых цели для симов — обе вращаются вокруг уборки. «Личный оазис» открывает красивый декор в марокканском стиле, тогда как «Стиль Инчхона» добавляет набор стильных пальто — раньше для чего-то подобного нужно было продвигать персонажа по криминальной карьере.