На презентации Silent Hill анонсировали четыре игры

На YouTube прошла трансляция Konami по Silent Hill, а мы собрали самые главные анонсы презентации.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Из-за технических проблем у Konami сразу загрузилась полная запись мероприятия, где первым делом показали ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team с обновлённой визуальной составляющей.

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Игру готовят для PS5 и PC (Steam), причём у платформы Sony будет годовая консольная эксклюзивность, точной даты релиза пока нет. В производстве участвует Масахиро Ито, известный по первым трём частям серии. Вернётся и композитор Акира Ямаока.

Проект создан на Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen и Nanite. Авторы переделали боевую систему, отдельные детали окружения и положение камеры, а ещё у игры не будет загрузочных экранов. И при этом ремейк поддерживает особенности контроллера DualSense и 3D-звук.

Готовится ещё один инди-проект Silent Hill: Townfall — над ней действительно работают авторы Observation и Stories Untold.

Креативный директор новинки рассказал, что авторы хотят сделать свежее для серии, сохранив элемент психологического хоррора. Дополнительных деталей пока что не раскрыли, о них должны поведать в следующем году. Издателем выступит Annapurna Interactive.

Хотя игрокам при этом посоветовали внимательнее изучить тизер.

Следом авторы представили тизер ленты «Возвращение в Сайлент Хилл», в качестве основы для сюжета использовали тот же Silent Hill 2.

Как было известно, постановщиком ленты выступит Кристоф Ган, создатель первой экранизации по мотивам франшизы. Съёмки стартуют в 2023 году, авторы обновят какие-то детали оригинальной игры, но останутся верны её духу.

В истории вернётся часть знакомых монстров, включая Пирамидоголового, однако отдельных монстров тоже покажут под новыми углами.

Следом анонсировали ещё один игровой проект, Silent Hill Ascention — интерактивный сетевой триллер, где игроки будут влиять на развитие сюжета и мифологию без «кнопки перезагрузки».

Запуск запланирован на 2023 год, над проектом работает студия Дж. Дж. Абрамса Bad Robot и авторы Dead by Daylight.

Создатели рассказали, что внешний вид местных монстров будет вдохновлён различными травмами прошлого. Но при этом художественный стиль будет отличаться от знакомых вариаций.

Заключительным анонсом стала Silent Hill F — новая игра во вселенной от студии NeoBards, действие которой разворачивается в Японии образца 1960-х годов.