Новая часть God of War оказалась в два раза больше предыдущей

Размер игры God of War: Ragnarok для God of War: Ragnarok составит 84 ГБ в США и под 100 ГБ в Европе. Об этом сообщает Twitter-аккаунт PlayStation Game Size.

Фото: газета.ру газета.ру

При этом в случае с PlayStation 4 размер игры для версии 1.01 составит 106,9 ГБ в США и 118,5 ГБ в Европе. «Вес» проектов рассчитывается при условии установки патча 1.001.000, что порекомендовали сделать разработчики слэшера из Sony Santa Monica.

Для установки цифровой версии предыдущей части God of War, вышедшей на PlayStation 4 в 2018 году, требовалось лишь 45 ГБ свободного места.

Разница между версиями Ragnarok для США и Европы связана с наличием большего количества встроенных языков локализации. По неофициальной информации, в некоторых из международных версий God of War: Ragnarok будет и полная локализация на русский язык.

Отмечается, что игроки смогут начать предзагрузку проекта 2 ноября, за неделю до официального релиза. Первые рецензии на игру ожидаются 3 ноября. God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее русский голос Кратоса, актер Михаил Белякович в эксклюзивном интервью рассказал «Газете.Ru», что работа над локализацией God of War: Ragnarok на русском языке велась с 2020 года, и в настоящее время большая часть диалогов уже записана.