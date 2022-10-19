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16 минут назад

Восхождение! На YouTube нашли новые детали будущего Silent Hill

Чемпионат.comиещё 2

Уже через 10 часов пройдёт трансляция будущего Silent Hill, где должны представить новые игры культовой франшизы. Издатель Konami уже запустил видеоплеер для шоу, благодаря чему стали известные первые детали грядущих анонсов. Их нашли в тегах под роликом.

На YouTube нашли новые детали будущего Silent Hill
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Ожидаются анонсы двух игр:

Скриншот

Ещё в описании эфира уже нашли упоминание страницы Silent Hill 2 в PS Store. Видимо, сразу назовут дату выхода или выпустят демоверсию.

Скриншот

Вдобавок в тегах упоминается Return to Silent Hill, но мы уже знаем, что это новый фильм Кристофа Ганса, снявшего оригинальную экранизацию 2006 года. Все проекты каким-то образом будут связаны между собой. По словам режиссёра, Konami масштабно инвестирует в серию и хочет вернуть ей прежнюю славу.

Трансляция начнётся в 00:01 мск.

Игры,Кристоф Ганс,
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