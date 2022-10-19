На YouTube нашли новые детали будущего Silent Hill

Уже через 10 часов пройдёт трансляция будущего Silent Hill , где должны представить новые игры культовой франшизы. Издатель Konami уже запустил видеоплеер для шоу, благодаря чему стали известные первые детали грядущих анонсов. Их нашли в тегах под роликом.

Ещё в описании эфира уже нашли упоминание страницы Silent Hill 2 в PS Store. Видимо, сразу назовут дату выхода или выпустят демоверсию.

Вдобавок в тегах упоминается Return to Silent Hill, но мы уже знаем, что это новый фильм Кристофа Ганса, снявшего оригинальную экранизацию 2006 года. Все проекты каким-то образом будут связаны между собой. По словам режиссёра, Konami масштабно инвестирует в серию и хочет вернуть ей прежнюю славу.