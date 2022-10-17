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28 минут назад

Riot Games купила студию Wargaming в Сиднее

Чемпионат.comиещё 1

Riot Games объявила о покупке студии Wargaming в Сиднее — теперь она станет Riot Sydney. Разработчики будут полностью интегрированы в семейство студий Riot Games и займутся поддержкой League of Legends и Valorant.

Riot Games купила студию Wargaming в Сиднее
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что интересно, Riot Games купила именно людей — студия и бренд Bigworld Technology, которую Wargaming купила в 2012 году, останется во владении создателей World of Tanks. Судя по всему, формально студия теперь будет закрыта.

Будучи в Wargaming команда занималась разными проектами издательства — от World of Tanks до World of Warships. Она также создала сетевую инфраструктуру Bigworld Technology, на базе которой работают игры Wargaming до сих пор — и технология останется во владении прежнего владельца.

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