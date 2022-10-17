Sony отложила показ новых игр для PlayStation 5, чтобы насолить Microsoft

Последние полгода Sony активно борется с Microsoft на поле приобретения последней студии Activision Blizzard. Очередной удар по редмондцам японцы нанесли переносом своей выставки PlayStation Showcase.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что владельцы бренда PlayStation вовсю готовились к проведению онлайн-мероприятия. Но в последний момент, особенно после успехов Microsoft в Бразилии, было принято решение перенести презентацию.

Всё дело в том, что Sony не хочет выглядеть сильной перед антимонопольными органами Великобритании.

По данным инсайдеров, именно в рамках данного мероприятия должны были состояться анонсы нового Silent Hill и Who Am I от Хидео Кодзимы. Но из-за принятого в последний момент решения Sony, эти проекты будут продемонстрированы отдельно от бренда PlayStation.