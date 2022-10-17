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15 минут назад

Sony отложила показ новых игр для PlayStation 5, чтобы насолить Microsoft

Ferra.ru

Последние полгода Sony активно борется с Microsoft на поле приобретения последней студии Activision Blizzard. Очередной удар по редмондцам японцы нанесли переносом своей выставки PlayStation Showcase.

Sony отложила показ новых игр для PlayStation 5, чтобы насолить Microsoft
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что владельцы бренда PlayStation вовсю готовились к проведению онлайн-мероприятия. Но в последний момент, особенно после успехов Microsoft в Бразилии, было принято решение перенести презентацию.

Всё дело в том, что Sony не хочет выглядеть сильной перед антимонопольными органами Великобритании.

По данным инсайдеров, именно в рамках данного мероприятия должны были состояться анонсы нового Silent Hill и Who Am I от Хидео Кодзимы. Но из-за принятого в последний момент решения Sony, эти проекты будут продемонстрированы отдельно от бренда PlayStation.

Интернет-источники также утверждают, что изначально PlayStation Showcase был намечен на 20 октября. Когда же его проведут теперь — неизвестно.

Игры,Хидео Кодзима,Microsoft,
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