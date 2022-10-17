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50 минут назад

Razer представила Edge — портативную консоль для «облачных» игр

Чемпионат.comиещё 2

Razer анонсировала Edge — портативную консоль для «облачного» гейминга. В производстве участвует и телекоммуникационная компания Verizon, которая отвечает за качество связи в будущем устройстве.

Razer представила Edge — портативную консоль для «облачных» игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Razer Edge полностью совместима с играми в Epic Games Store, а также со стриминговыми сервисами Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. При этом о поддержке Steam информации нет — возможно, авторы пока не сумели договориться с Valve.

Что касается начинки, то Edge построена на базе Android и может похвастаться 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Мозгом консоли стал восьмиядерный процессор Kryo с тактовой частотой 3 ГГц, за графику отвечает графический ускоритель Adreno. Ёмкость батареи составила 5000 мАч.

Razer Edge поступит в продажу в январе 2023 года по цене в $ 400 — около 25 тыс. рублей. Можно ли будет купить устройство в России, пока неизвестно.

Игры,Verizon,
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