Razer представила Edge — портативную консоль для «облачных» игр

Razer анонсировала Edge — портативную консоль для «облачного» гейминга. В производстве участвует и телекоммуникационная компания Verizon, которая отвечает за качество связи в будущем устройстве.

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Razer Edge полностью совместима с играми в Epic Games Store, а также со стриминговыми сервисами Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. При этом о поддержке Steam информации нет — возможно, авторы пока не сумели договориться с Valve.

Что касается начинки, то Edge построена на базе Android и может похвастаться 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Мозгом консоли стал восьмиядерный процессор Kryo с тактовой частотой 3 ГГц, за графику отвечает графический ускоритель Adreno. Ёмкость батареи составила 5000 мАч.