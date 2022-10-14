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4 часа назад

Entropiq выставила на продажу состав по CS:GO с российскими игроками

Игромания.ру

Основной состав по CS:GO с российскими игроками на продажу выставила чешская организация Entropiq. Причина такого решения — «проблемы с бизнесом», которые возникли после начала военной спецоперации в Украине.

Entropiq выставила на продажу состав по CS:GO с российскими игроками
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как пишет HLTV, пока предложения о покупке поступают и рассматриваются руководством клуба, игроки продолжат выступать как состав Entropiq.

Entropiq в настоящее время имеет следующий состав: Алексей NickelBack Трофимов; Игорь Лесник Безотеческий; Владислав Крад Кравченко; Николай mir Битюков; Гай anarkez Трахтман (запасной); Дмитрий hooch Богданов (тренер); Алексей El1an Гусев (скамейка запасных).

За 18 месяцев выступлений этот состав Entropiq занял второе место в ESEA Premier Season 39 и первое место в Pinnacle Fall Series 2. Команда не смогла пройти квалификацию на PGL Major Antwerp и предстоящий IEM Major Rio. В других крупных турнирах игроки не смогли поучаствовать из-за проблем с визой.

Игры,Владислав Кравченко,
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