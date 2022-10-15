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19 минут назад

Как устроен The International — крупнейший турнир по Dota 2

Мария Иванова

Уже 15 октября начнутся первые игры группового этапа The International 2022 — главного события в профессиональной Dota 2. Если вы никогда не следили за соревнованиями, но хотите разобраться, что к чему, мы вкратце рассказываем, как устроен турнир.

Как устроен The International — крупнейший турнир по Dota 2
Фото: ValveValve

Как проходит The International

Турнир The International, как и положено любому серьезному спортивному чемпионату, проходит в несколько этапов, и первый из них — отборочный. Раньше Valve приглашала команды на соревнования лично, минуя предварительный отбор, но сейчас система организована иначе.

Первые 12 команд попадают на турнир по сезонной квалификации Dota Pro Circuit: онлайн-лиги, где команды в течение трех туров соперничают за отборочные баллы, играя в больших и малых кубках. Еще шесть коллективов зарабатывают приглашения в региональных отборочных соревнованиях — по одной команде из Северной и Южной Америки, Западной и Восточной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Региональные состязания организовываются в формате double-elimination: это значит, что проигравшие выбывают после двух поражений. Наконец, последние две команды попадают на The International, выиграв квалификацию «последнего шанса» — там играют коллективы, занявшие вторые и третьи места на региональных отборочных. Та же схема, double-elimination.

На этом квалификационные игры заканчиваются — дальше начинается групповой этап, в котором участвует 20 команд, разделенных на две группы. Здесь соревнования проходят по круговой системе: все команды в группе сыграют друг против друга в формате best-of-two — две игры до ничьей или полной победы. Групповой этап пройдет 15-18 октября.

После этого придет время главного события: коллективы, сумевшие выжить на групповом этапе, распределяются по верхней и нижней сетке — все игры пройдут по системе double-elimination. Гранд-финал состоится 29-30 октября.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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