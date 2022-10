Что такое The International по Dota 2, и почему про него все говорят

15 октября начнется групповой этап The International 2022 — главного события года для любого поклонника Dota 2. Победители этого чемпионата мира прошлого года из российской Team Spirit были героями новостей даже на федеральных каналах, и если вы не понимаете, как так вышло, мы вкратце объясняем историю The International и важность турнира для киберспортивного сообщества.

Что такое The International

The International — это крупнейший в мире киберспортивный турнир по Dota 2. Его организаторами являются сами разработчики игры из студии Valve, которые изначально задумывали соревнование как масштабную рекламную акцию для привлечения внимания к проекту. В 2011 году, когда Dota 2 еще пребывала на стадии бета-тестирования, профессиональные игроки все еще состязались в классической DotA Allstars — киберспортивное сообщество пока не обращало внимания на самостоятельный ремейк игры.

Чтобы заявить о себе и дать атлетам стимул переключиться на новую дисциплину, Valve пригласила 16 команд побороться за призовой фонд в один миллион долларов: по тем временам приз был, мягко говоря, впечатляющим. И заманчивый трюк сработал — за несколько месяцев до старта первого The International внимание поклонников игры было приковано к будущему турниру, который обещал стать крупнейшим в истории дисциплины.

Пробный The International состоялся в рамках игровой выставки Gamescom. Из-за того, что на турнире использовалась бета-версия игры, список доступных героев был серьезно ограничен, но мероприятие все равно стало большим успехом. Первой победительницей The International стала киевская команда Natus Vincere (Na’Vi), одолевшая легендарный китайский коллектив EHOME в гранд-финале.

Новая глава

Следующий The International стал самостоятельным турниром, отделившимся от выставки Gamescom. Valve вновь пригласила претендентов на солидный денежный приз, и матчи вновь привлекли внимание широкой публики, но по-настоящему солидной дисциплиной Dota 2 стала только после The International 2013. Тогда Valve ввела два серьезных новшества. Во-первых, к участию в турнире допускались только те, кто смог пройти отборочные соревнования — больше разработчики не приглашали команды лично. Во-вторых, призовой фонд начал финансироваться благодаря продажам компендиумов: специальных внутриигровых предметов, которые, помимо косметических и прочих бонусов, позволяли зрителям смотреть матчи прямо в игре.

После этого популярность и размах The International начали расти в геометрической прогрессии. Если гранд-приз за первый турнир составлял всего один миллион долларов, то в прошлом году фонд составил целых сорок. Напомним, победительницей The International 2021 стала российская команда Team Spirit — это достижение даже удостоилось похвалы президента РФ Владимира Путина. А в групповом этапе The International 2022, который начнется 15 октября, кроме них также примет участие отечественная BetBoom Team.