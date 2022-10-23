Лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R.

Время идет, но S.T.A.L.K.E.R. уже на протяжении многих лет удерживает титул одной из самых культовых игр на постсоветском пространстве. Серия пользуется популярностью как среди русскоязычной, так и зарубежной аудитории — и это сказывается, прежде всего, на количестве замечательных фанатских модификаций. Мы собрали пять лучших модов для разных частей S.T.A.L.K.E.R., которые обязательно стоит попробовать.

Фото: GSC Game World GSC Game World

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Ни для кого не секрет, что во время сложной разработки S.T.A.L.K.E.R. претерпела множество изменений. Авторам пришлось вырезать немало контента, который либо не был готов, либо не отвечал стандартам качества, либо не вписывался в конечное видение проекта. И если вам интересно, как выглядела бы изначальная версия игры, доживи она до релиза, то Lost Alpha отвечает на этот вопрос. Это огромная модификация, которая возвращает практически весь пропавший контент Shadow of Chernobyl: от более просторных локаций до возможности управлять автомобилями и многих других мелочей. Lost Alpha в принципе ощущается как совсем другая игра — и это хорошо, если вы знаете серию вдоль и поперек.

dez0wave

Первая S.T.A.L.K.E.R., как и следующие игры серии, вышла в релиз в печальном состоянии. Разработчики не смогли выловить большое количество ошибок, в том числе и фатальных — баги различной степени тяжести стали неотъемлемой частью экспириенса. Но терпеть их, стиснув зубы, вовсе не обязательно. Масштабный фанатский патч The Zone Reclamation Project исправляет почти все критические недочеты игры, никак не меняя сам геймплей и механики. Он чинит вылеты на рабочий стол, сломанные задания, неточную информацию на карте, идиотское поведение персонажей и прочие баги. Даже если вы категорически не любите сторонние модификации, The Zone Reclamation Project ощущается без пяти минут обязательным патчем.

«Чистое небо» нельзя назвать такой же популярной игрой, как первую и третью части S.T.A.L.K.E.R., но и для нее вышел ряд отличных модификаций. Например, компиляция OGSM: сборник больших и маленьких модов, как возвращающих в игру контент из первой части, так и добавляющих совершенно новые вещи — оружие, мутантов, задания и целые механики, вроде системы голода. Обычно к подобным сборкам модификаций стоит относиться осторожно, но создатели OGSM зарекомендовали себя аналогичным сборником для Shadow of Chernobyl.

Das_P0m

Конечно же, ни один разговор о модификациях для S.T.A.L.K.E.R. не обходится без Misery — тотальной конверсии Call of Pripyat, которая превращает третью часть серии в хардкорный, безжалостный симулятор выживания. Минимум информации, жесткий дефицит ресурсов и оружия, по-настоящему опасные монстры и чувство отчаяния, не отпускающее даже в безопасных лагерях. Misery не получал обновлений уже долгое время, однако мод все еще пользуется популярностью среди поклонников франшизы, которые хотят бросить самим себе вызов.

Misery Development

Наконец, Anomaly — самый амбициозный фанатский проект по мотивам серии. Некоторые из вас могут помнить, что одна из ранних версий игры была неторопливой королевской битвой для одного игрока, где сотня сталкеров пыталась выжить в Зоне. Так вот Anomaly работает по схожей схеме: это полномасштабная песочница, соединяющая локации из всех трех частей франшизы в один большой мир, где игрок может заниматься чем хочет. Участвовать в войне фракций, откликаться на задания по радио, отбивать территории и просто исследовать окрестности в поисках ценной добычи. Anomaly делает Зону как никогда живой, правдоподобной и необъятной — разработчики вложили немыслимый труд в создание этого мода, и оно заметно.