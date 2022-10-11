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1 час назад

Doom запустили в текстовом редакторе «Блокнот»

Lenta.ru

Разработчику под ником SamNChiet удалось запустить легендарную игру Doom в текстовом редакторе от Microsoft. Демонстрация процесса доступна на YouTube-канале автора.

По словам энтузиаста, он адаптировал легендарный шутер в текстовом редакторе «Блокнот», доступный в операционных системах Microsoft Windows. Специалисту удалось запустить Doom с частотой 60 кадров в секунду, что приемлемо для игрового процесса.

SamNChiet объяснил, что игра базируется на ASCII-графике, эффект анимации удалось получить с помощью быстрой смена текста. По словам геймера, он никак не изменял программу «Блокнот». Также энтузиаст отметил, что Doom полностью доступен для прохождения. В заключении автор пообещал выложить проект в открытом доступе для общего пользования.

На изобретение SamNChiet отреагировал геймдизайнер Джон Ромеро. «Невероятно», — написал в своем Twitter сооснователь id Software и один из создателей Doom.

В октябре 2020 года пользователь Reddit запустил оригинальную игру DOOM на калькуляторе, используя полученное от картофеля электричество. В рамках своего проекта энтузиаст сварил около 200 клубней картошки.

Игры,Видео,Джон Ромеро,Microsoft,
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