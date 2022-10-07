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50 минут назад

Отечественная студия Playrix полностью ушла из России

Чемпионат.com

Вологодская игровая компания Playrix полностью сворачивает свою деятельность в России, «чтобы сохранить стабильность». Она планирует закрыть все офисы и прекратить все коммерческие операции на территории РФ. Руководство уже открыло новые представительства в других странах и перевозит туда своих сотрудников.

Отечественная студия Playrix полностью ушла из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

О прекращении деятельности компании сообщили её основатели Игорь и Дмитрий Бухманы.

Мы больше не ведём коммерческую деятельность в России и Беларуси. Мы открыли офисы в других странах и начали релокацию сотрудников. Впереди сложный период, но мы уверены, что с ним справимся.

Playrix была основана в Вологде в 2004 году. В начале 2022 года в компании работало 1500 сотрудников в 25 офисах по всему миру. Компания занимает тринадцатое место по объёму выручки с мобильных игр в мире.

Игры,Игорь Бухман,
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