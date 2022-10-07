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32 минуты назад

Главным героем новой игры по вселенной Half-Life станет Гордон Фримен

Газета.Ru

Разработчик и моддер PinkyDev получил официальное разрешение от компании Valve на создание игры во вселенной Half-Life. Об этом сообщает портал PC Gamer. Это означает, что PinkyDev сможет по готовности проекта разместить его в магазинах игр, в том числе и в Steam.

Главным героем новой игры по вселенной Half-Life станет Гордон Фримен
Фото: ValveValve

Рабочее название игры — "Codename: Loop", его главным героем станет протагонист серии Гордон Фримен. Проект будет совмещать в себе изометрический шутер и элементы "рогалика" [англ. roguelike — жанр компьютерных игр, особенностями которого являются генерируемые случайно карты и враги, а также окончательная гибель главного героя без возрождения на контрольных точках].

Дата релиза пока остается неизвестной, но не исключено, что демо-версия "Codename: Loop" появится в Steam до конца нынешнего года.

Ранее был опубликован первый трейлер гоночной игры Need for Speed: Unbound от студии Criterion Games. Судя по ролику, Unbound будет отличаться от предыдущих гоночных проектов "мультяшным" визуальным дизайном, сочетающим стрит-арт и реалистичную графику.

Игры,Гордон Фримен,
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