Главным героем новой игры по вселенной Half-Life станет Гордон Фримен

Разработчик и моддер PinkyDev получил официальное разрешение от компании Valve на создание игры во вселенной Half-Life. Об этом сообщает портал PC Gamer. Это означает, что PinkyDev сможет по готовности проекта разместить его в магазинах игр, в том числе и в Steam.

Фото: Valve Valve

Рабочее название игры — "Codename: Loop", его главным героем станет протагонист серии Гордон Фримен. Проект будет совмещать в себе изометрический шутер и элементы "рогалика" [англ. roguelike — жанр компьютерных игр, особенностями которого являются генерируемые случайно карты и враги, а также окончательная гибель главного героя без возрождения на контрольных точках].

Дата релиза пока остается неизвестной, но не исключено, что демо-версия "Codename: Loop" появится в Steam до конца нынешнего года.