NieR: Automata неожиданно перевели на русский язык для Switch

Сегодня состоялся релиз NieR: Automata на Nintendo Switch. В Сети обратили внимание, что у игры есть официальный перевод на русский язык. Примечательно, что у версии игры для ПК, Xbox и PlayStation поддержки русской локализации нет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Издатель игры Square Enix ситуацию никак не комментировал. Почему выпустить NieR Automata на Switch решили с русской локализацией, неизвестно. Особенно странной эта картина кажется в нынешнее время.

Скриншот

Не исключено, что русский перевод добавят и на другие платформы, но позже.

Скриншот