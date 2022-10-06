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1 час назад

NieR: Automata внезапно перевели на русский. Пока только для Switch

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня состоялся релиз NieR: Automata на Nintendo Switch. В Сети обратили внимание, что у игры есть официальный перевод на русский язык. Примечательно, что у версии игры для ПК, Xbox и PlayStation поддержки русской локализации нет.

NieR: Automata неожиданно перевели на русский язык для Switch
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издатель игры Square Enix ситуацию никак не комментировал. Почему выпустить NieR Automata на Switch решили с русской локализацией, неизвестно. Особенно странной эта картина кажется в нынешнее время.

Скриншот

Не исключено, что русский перевод добавят и на другие платформы, но позже.

Скриншот

NieR: Automata вышла в 2017 году и получила преимущественно положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Особенно сильно игрокам полюбилась главная героиня, 2B. С ней в Сети есть множество фанатских работ.

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