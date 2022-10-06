На Switch больше не дадут выпускать откровенные игры

Представители издателя Gamuzumi, который специализируется на откровенных играх, заявили, что Nintendo ужесточила правила публикации игр в eShop. Теперь на площадке запрещены тайтлы с упором в эротику, где есть обнажённые женщины и оголённая женская грудь.

У нас есть подтверждение, что Nintendo запретила использовать в играх для Switch оголённую грудь без цензуры. По заверению Nintendo, непристойный контент может нанести ущерб всему бренду.

Nintendo отказались добавлять в eShop хентай-игры Elves Christmas Hentai Puzzle и Hot Tentacles Shoot от Gamuzumi. Компания пояснила, что издатель должен изменить свои игры так, чтобы они соответствовали новым требованиям площадки.

В Gamuzumi считают, что новые правила могут сильно пошатнуть положение и других издателей эротических игр, которых в индустрии немало. Представители Nintendo, в свою очередь, пока не дали по этому вопросу официальных комментариев.