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56 минут назад

Минцифры РФ не хочет, чтобы государство давало деньги на создание игрового движка

Игромания.ру

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев, в рамках своего недавнего выступления в Госдуме, заявил, что министерство хочет найти частные источники финансирования разработки отечественного игрового движка, а не рассчитывать на государственную поддержку.

Минцифры РФ не хочет, чтобы государство давало деньги на создание игрового движка
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Шадаев также назвал российский игровой движок «болезненной историей» и отметил, что его разработка может обойтись в достаточно большую сумму, при том, что сам по себе движок «плохо монетизируется».

По данным «Ведомостей», Минцифры уже удалось найти частного инвестора, однако кто это — пока не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о том, что созданием игрового движка заинтересовалась VK, и она уже запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд руб. А «Ростех», который в своё время получил отказ в аналогичном финансировании, готовился запросить грант у Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

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