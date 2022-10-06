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48 минут назад

«Ведьмак 4» выйдет не раньше 2025 года

Чемпионат.comиещё 2

Глава студии CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что новая игра по вселенной «Ведьмак» под кодовым названием Polaris выйдет не раньше чем через три года. Получается, что релиз тайтла в лучшем случае состоится в 2025 году.

Названы сроки выхода игры «Ведьмак 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее CD Projekt RED объявляла, что она планирует выпустить новую сагу о «Ведьмаке» в течение шести лет. А Polaris станет первой игрой новой трилогии приключений Геральта из Ривии.

Polaris — наш первый проект, который разрабатывается на Unreal Engine 5. Нам потребуются дополнительные усилия, чтобы как следует освоить новый движок.

Кичиньский отметил, что разработка второй и третьей игры новой трилогии пройдут быстрее. Потому что они отработают все сложные производственные процессы на первой.

Игры,Адам Кичиньский,
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