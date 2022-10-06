Названы сроки выхода игры «Ведьмак 4»

Глава студии CD Projekt RED Адам Кичиньский заявил, что новая игра по вселенной «Ведьмак» под кодовым названием Polaris выйдет не раньше чем через три года. Получается, что релиз тайтла в лучшем случае состоится в 2025 году.

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Ранее CD Projekt RED объявляла, что она планирует выпустить новую сагу о «Ведьмаке» в течение шести лет. А Polaris станет первой игрой новой трилогии приключений Геральта из Ривии.

Polaris — наш первый проект, который разрабатывается на Unreal Engine 5. Нам потребуются дополнительные усилия, чтобы как следует освоить новый движок.