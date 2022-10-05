Лучшие игры про выживание — подборка

Симуляторы выживания, десять лет назад захватившие рынок видеоигр, и не думают терять популярность: сейчас их выходит больше, чем когда-либо. Чтобы вы не потратили время и деньги зря, мы подготовили список из шести лучших игр про выживание на любой вкус.

Фото: HypeTrain Digital HypeTrain Digital

The Long Dark

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The Long Dark была одной из первых попыток совместить выживание в открытом мире и сильный акцент на повествование — и до сих пор остается одной из самых удачных. Игра целиком посвящена попыткам выжить в заснеженных канадских лесах, где предстоит спасаться от голода, холода и диких животных. Добыча ресурсов в столь суровых условиях бросит неплохой вызов даже опытным игрокам. А когда бесцельное выживание немного надоест, можно попробовать сюжетную кампанию The Long Dark: она рассказывает историю об экипаже самолета, разбившегося над тундрой.

Hinterland Studio

Subnautica

Subnautica, прежде всего, любопытна своим сеттингом. События игры разворачиваются на таинственной планете, на сто процентов покрытой океаном — вместо суши игрок будет исследовать необъятный подводный мир, полный жизни. Чтобы найти способ вернуться домой, необходимо собирать ресурсы, строить обширные подводные базы, исследовать новые технологии и постепенно погружаться все глубже. Сначала вплавь, затем в батискафе, а после этого — на борту собственной субмарины, как настоящий исследователей морей. Subnautica можно справедливо раскритиковать за отвратительное техническое исполнение и множество багов, которые до сих пор могут создать немало проблем, но неповторимый сеттинг компенсирует многие недостатки проекта.

Unknown Worlds Entertainment

Project Zomboid

Project Zomboid — пожалуй, одна из лучших зомби-выживалок за всю историю жанра. Она пребывает в раннем доступе Steam уже почти десять лет, и разработчики не потратили это время зря: в плане механик и реализма она практически вне конкуренции. Смена времен года, влияние погоды, обширная система крафтинга, строительство, транспортные средства, прокачка личных навыков персонажей, система повреждений, поведение зомби — каждая составляющая Project Zomboid поражает глубиной проработки. Не говоря уже о том, что игра одинаково хорошо ощущается как в многопользовательском кооперативе, так и в одиночном прохождении.

The Indie Stone

Pathologic 2

Pathologic 2 от отечественной студии Ice-Pick Lodge принято в первую очередь считать произведением искусства, нежели видеоигрой, но это не совсем правильно. Под многочисленными слоями философского подтекста и сюжетной драматургией скрывается крайне компетентный, безжалостный симулятор выживания в необычном сеттинге — провинциальном городе, захваченном смертельной болезнью. Причем герою предстоит заботиться не только о себе, но и других персонажах, которые в любой момент могут подхватить песчаную язву. В Pathologic 2 дефицит ресурсов — не главная проблема. Она в том, что медикаментов всегда меньше, чем людей, которым хочется помочь, и рано или поздно каждому придется сделать тяжелый выбор.

tinyBuild

Breathedge

Если же мор вам кажется слишком злободневной темой, как насчет клюквенной комедии? Breathedge от российской же студии RedRuins Softworks рассказывает о безымянном мужике, который вез тело своего деда на похороны, но его космический катафалк потерпел крушение. Теперь ему предстоит крафтить предметы при помощи синей изоленты, собрать реактивные «Жигули» для невесомости и злоупотреблять бессмертием курицы. Конечно, не каждая шутка попадает в цель, да и механики Breathedge местами вызывают вопросы, но, в целом, она неплохо разбавит рутину, если вас утомили «серьезные» выживалки.

HypeTrain Digital

The Forest

Наконец, The Forest — еще одна сюжетно-ориентированная песочница. Самолет главного героя, на котором он летел вместе со своим сыном, терпит крушение на острове, который только издали кажется необитаемым. На самом деле он давно стал домом таинственного племени каннибалов, один из которых похищает ребенка протагониста. The Forest требует от игрока выживать, но по настроению она ближе к хоррорам, вроде культового ужастика «Спуск»: по ночам исследовать остров не только опасно, но и действительно страшно. Если вас не смущают технические проблемы и очевидный недостаток бюджета, игра вряд ли разочарует — по крайней мере, в кооперативном режиме.