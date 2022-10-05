Блогер-энтузиаст воссоздал вселенную в Minecraft

YouTube-блогер ChrisDaCow создал условную модель вселенной в игре Minecraft. Об этом сообщает издание The Gamer. Отмечается, что контент-мейкеру удалось воспроизвести в игре сверхскопление галактик, черную дыру, а также Солнечную систему с Землей и другими планетами.

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В работе над проектом ChrisDaCow использовал программу WorldEdit, которая позволяет размещать на картах множество блоков одним кликом. Для раскраски блоков использовались специальные шейдеры.

По словам самого блогера, работа над вселенной заняла у него два месяца. Также он отметил, что в процессе ему пришлось докупить для компьютера 16 ГБ оперативной памяти, поскольку уже имеющихся 16 ГБ не хватало.