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44 минуты назад

Блогер-энтузиаст воссоздал вселенную в Minecraft

Газета.Ru

YouTube-блогер ChrisDaCow создал условную модель вселенной в игре Minecraft. Об этом сообщает издание The Gamer. Отмечается, что контент-мейкеру удалось воспроизвести в игре сверхскопление галактик, черную дыру, а также Солнечную систему с Землей и другими планетами.

Блогер-энтузиаст воссоздал вселенную в Minecraft
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе над проектом ChrisDaCow использовал программу WorldEdit, которая позволяет размещать на картах множество блоков одним кликом. Для раскраски блоков использовались специальные шейдеры.

По словам самого блогера, работа над вселенной заняла у него два месяца. Также он отметил, что в процессе ему пришлось докупить для компьютера 16 ГБ оперативной памяти, поскольку уже имеющихся 16 ГБ не хватало.

Видео с канала ChrisDaCow, в котором блогер показал результат и рассказал о процессе создания вселенной, привлекло много внимания пользователей форума Reddit – под постом менее чем за сутки набралось более 100 тыс. комментариев. Также клипом блогера в своем официальном Twitter-аккаунте поделилось английское подразделение Xbox.

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