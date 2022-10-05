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23 минуты назад

Call of Duty: Advanced Warfare с Кевином Спейси может получить продолжение

Чемпионат.comиещё 4

Студия Sledgehammer Games работает над сиквелом Call of Duty: Advanced Warfare. Об этом рассказал инсайдер RalphsValve, который специализируется на серии Call of Duty.

Call of Duty: Advanced Warfare с Кевином Спейси может получить продолжение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным блогера, сиквел Advanced Warfare выйдет в 2025 году, через год после новой Black Ops от Treyarch (2024). Последняя игра Sledgehammer — вышедшая в 2021 году Call of Duty: Vanguard. Студия планировала развивать эту подвселенную в сиквелах, но боевик не оправдал ожиданий, поэтому от идеи пришлось отказаться. В результате разработчики приняли решение вернуться к подвселенной Advanced Warfare.

Call of Duty: Advanced Warfare вышла в 2014 году на консолях и ПК. Игроков впервые оснастили экзоскелетами, которые улучшают манёвренность, а также предоставили гаджеты, облегчающие ведение боя. А антагониста сыграл знаменитый актёр Кевин Спейси.

Игры,Кевин Спейси,
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