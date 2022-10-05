Игр с графикой нового поколения не предвидится. И всё из-за Sony

Консоли нового поколения и видеокарты серии RTX 30XX вышли ещё в конце 2020 года. Казалось бы, за это время должно появиться немало по-настоящему некстген-проектов с выдающейся графикой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но игроки по всему почему-то до сих пор должны довольствоваться картинкой, самую малость опережающую эпоху PlayStation 4. Хотя казалось бы — прошлое поколение Sony и Microsoft вышло ещё в 2013 году, почти 10 лет назад!

А всё дело в том, что эти самые консоледержатели продолжают выпускать игры сразу на двух поколениях систем. Особенно в этом отличилась Sony, которая практически все свои эксклюзивы выпускает в том числе и на PS4.

И, судя по всему, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Так, по словам представителей Sony, корпорация может продолжить выпускать игры для данной консоли. В качестве одной из причин называется большое количество игроков, «сидящих» на ней.