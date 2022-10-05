В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

В ближайшее время игр с графикой нового поколения не предвидится. И всё из-за Sony

Ferra.ru

Консоли нового поколения и видеокарты серии RTX 30XX вышли ещё в конце 2020 года. Казалось бы, за это время должно появиться немало по-настоящему некстген-проектов с выдающейся графикой.

Игр с графикой нового поколения не предвидится. И всё из-за Sony
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но игроки по всему почему-то до сих пор должны довольствоваться картинкой, самую малость опережающую эпоху PlayStation 4. Хотя казалось бы — прошлое поколение Sony и Microsoft вышло ещё в 2013 году, почти 10 лет назад!

А всё дело в том, что эти самые консоледержатели продолжают выпускать игры сразу на двух поколениях систем. Особенно в этом отличилась Sony, которая практически все свои эксклюзивы выпускает в том числе и на PS4.

И, судя по всему, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Так, по словам представителей Sony, корпорация может продолжить выпускать игры для данной консоли. В качестве одной из причин называется большое количество игроков, «сидящих» на ней.

Что ж, остаётся открытым вопрос: для кого же NVIDIA выпускает грядущую линейку RTX 40XX, а Sony и Microsoft консоли PS5 и Xbox Series соответственно?

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители