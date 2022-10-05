В турнире по CS:GO примут участие Головин и Дзюба

Всего в рамках ивента сразятся восемь команд, за которые выступят футболисты клубов РПЛ и некоторых зарубежных коллективов. К примеру, в состав Predators вошли Артём Дзюба, Александр Головин и Никита Чернов, а также Артём Железников и Вадим Французов.