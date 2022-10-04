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15 минут назад

По хоррору The Medium сделают сериал — им займётся продюсер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Чемпионат.comиещё 1

На сайте Bloober Team, разработавшей психологический хоррор The Medium, появилась информация о создании сериала по проекту. Производством шоу займётся польская компания Platige Image.

По хоррору The Medium снимут сериал
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Работа команды будет проводиться под творческим руководством Томаша Багиньского и Петра Бабьено. Томаш работал над тизером Cyberpunk 2077 и выступал исполнительным продюсером «Ведьмака» с Генри Кавиллом для Netflix.

Скриншот

По словам президента Bloober Team Петра Бебьено, он рад тому, что The Medium получит экранизацию.

И киноиндустрия, и индустрия видеоигр близки моему сердцу, и я очень рад, что наконец-то появилась возможность объединить их обеих. Моя радость тем больше, что в производство берутся две польские компании, а на основе нашей игры будет создан сериал. История, которую мы рассказали в игре, была оценена игроками, и теперь о ней смогут услышать больше людей.

The Medium вышла в 2021 году и получила в основном положительные отзывы от аудитории и критиков. Сюжет рассказывал о девушке-медиуме по имени Марианна, которая умела перемещаться между миром живых и мёртвых.

Игры,Томаш Багиньский,Генри Кавилл,Netflix,
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