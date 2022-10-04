По хоррору The Medium снимут сериал

И киноиндустрия, и индустрия видеоигр близки моему сердцу, и я очень рад, что наконец-то появилась возможность объединить их обеих. Моя радость тем больше, что в производство берутся две польские компании, а на основе нашей игры будет создан сериал. История, которую мы рассказали в игре, была оценена игроками, и теперь о ней смогут услышать больше людей.