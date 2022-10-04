Почти четверть пользователей Steam перешли на Windows 11

Valve обновила статистику пользователей Steam и опубликовала данные по «железному» опросу на платформе за сентябрь. Самой популярной операционной системой остаётся Windows 10 (68,49%), однако Windows 11 продолжает набирать обороты, достигнув 24,84% аккурат к своей годовщине. Судя по всему, через несколько лет ОС сможет перехватить пальму первенства у «десятки».