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10 минут назад

Российский магазин игр VK Play вышел из беты

Чемпионат.comиещё 3

4 октября VK объявила о том, что игровая платформа VK Play вышла из беты. Теперь на сайте появилась возможность получать и смотреть достижения, открылась лента новостей, чат для игроков, а также раздел для загрузки видео со скриншотами. Функционал очень сильно напоминает современный Steam.

Российский магазин игр VK Play вышел из беты
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо улучшения для пользователей VK Play теперь стала куда удобнее для разработчиков. Создателям игр теперь доступен личный кабинет с подробными отчётами о покупках геймеров и другая полезная информация.

VK Play — игровая платформа от VK, включающая в себя магазин для продажи игр, стриминговый сервис, торговую площадку с предметами и даже облачный гейминг. Бету запустили ещё в апреле 2022 года — спустя полгода платформа добралась до релизной версии с поддержкой сразу нескольких языков.

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