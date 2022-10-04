Российский магазин игр VK Play вышел из беты

4 октября VK объявила о том, что игровая платформа VK Play вышла из беты. Теперь на сайте появилась возможность получать и смотреть достижения, открылась лента новостей, чат для игроков, а также раздел для загрузки видео со скриншотами. Функционал очень сильно напоминает современный Steam.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Помимо улучшения для пользователей VK Play теперь стала куда удобнее для разработчиков. Создателям игр теперь доступен личный кабинет с подробными отчётами о покупках геймеров и другая полезная информация.