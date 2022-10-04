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27 минут назад

EA обновила соцсети Need for Speed, показав новый логотип

Игромания.ру

EA обновила официальные соцсети Need for Speed, представив новый логотип — похоже, что долгожданный анонс по новой игре, о котором уже давно ходят слухи, действительно приближается.

Представлен новый логотип Need for Speed
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отметим, что последняя полноценная запись в Twitter-аккаунте серии датируется декабрём 2021 года. Однако недавно компания оставила ещё одно небольшое сообщение в виде эмодзи с широко открытыми глазами — так аккаунт отреагировал на вопрос одного из фанатов о подтверждении анонса на этой неделе.

Ранее источники известного инсайдера Тома Хендерсона сообщили о том, что новая часть Need for Speed с подзаголовком Unbound выйдет 2 декабря 2022 года. А анонс игры якобы состоится в течение двух недель.

Полный логотип

Игромания
Игры,Том Хендерсон,
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