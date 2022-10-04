Представлен новый логотип Need for Speed

EA обновила официальные соцсети Need for Speed, представив новый логотип — похоже, что долгожданный анонс по новой игре, о котором уже давно ходят слухи, действительно приближается.

Отметим, что последняя полноценная запись в Twitter-аккаунте серии датируется декабрём 2021 года. Однако недавно компания оставила ещё одно небольшое сообщение в виде эмодзи с широко открытыми глазами — так аккаунт отреагировал на вопрос одного из фанатов о подтверждении анонса на этой неделе.