Названы лучшие игры для ПК

Отдельно авторы PC Gamer перечислили игры, которые нашли одобрение членов редакции, но не прошли в итоговый топ. В списке оказались The Stanley Parable, World of Warcraft, Dread Delusion, Magic the Gathering: Arena, West of Loathing, Hatsune Miku Project Diva MegaMix+, Deus Ex и прочие тайтлы.