Nintendo запустила сайт, посвящённый собственному «визуальному контенту»

В сети обратили внимание, что Nintendo запустила сайт Nintendo Pictures, на котором она планирует представлять некий «визуальный контент».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, речь идёт о различного рода анимации вроде короткометражек и так далее. Ожидается, что на нём будут появляться и всевозможные рекламные материалы, связанные с продукцией Nintendo.

Последнее, к примеру, наверняка затронет грядущий мультфильм про Марио с Крисом Праттом и иные потенциальные проекты подобного рода. Дополнительной информации на самом сайте пока что нет.

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Сама Nintendo Pictures в прошлом называлась Dynamo Pictures — последнюю приобрела Nintendo, а поглощение как раз завершилось сегодня, 3 октября. Dynamo Pictures, помимо прочего, занималась короткометражками по серии Pikmin.