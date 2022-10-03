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1 час назад

Nintendo запустила сайт, посвящённый собственному «визуальному контенту»

Игромания.ру

В сети обратили внимание, что Nintendo запустила сайт Nintendo Pictures, на котором она планирует представлять некий «визуальный контент».

Nintendo запустила сайт, посвящённый собственному «визуальному контенту»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Судя по всему, речь идёт о различного рода анимации вроде короткометражек и так далее. Ожидается, что на нём будут появляться и всевозможные рекламные материалы, связанные с продукцией Nintendo.

Последнее, к примеру, наверняка затронет грядущий мультфильм про Марио с Крисом Праттом и иные потенциальные проекты подобного рода. Дополнительной информации на самом сайте пока что нет.

Скриншот

Сама Nintendo Pictures в прошлом называлась Dynamo Pictures — последнюю приобрела Nintendo, а поглощение как раз завершилось сегодня, 3 октября. Dynamo Pictures, помимо прочего, занималась короткометражками по серии Pikmin.

Кстати, ранее Крис Пратт уверил всех фанатов, что Марио в его исполнении будет звучать «уникально». Релиз самого проекта намечен на 2023 год.

Игры,Крис Пратт,
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