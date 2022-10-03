Mail.ru лишила создателей Pathfinder: Kingmaker заработка от игры

Это случилось ещё в 2019 году после ухода из состава My.Games. Несмотря на это, команда решила рассказать о потере прав на игру только сейчас. К тому же с 2019 года студия не получает денег с продаж Kingmaker и не занимается поддержкой проекта. Более того, вернуть права на тайтл тоже пока не представляется возможнным.