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36 минут назад

Создатели Pathfinder: Kingmaker лишились заработка от игры из-за ухода из Mail.ru

Чемпионат.com

Российская студия Owlcat Games рассказала на сервере в Discord о том, что лишилась прав на свою первую разработанную игру — Pathfinder: Kingmaker.

Mail.ru лишила создателей Pathfinder: Kingmaker заработка от игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это случилось ещё в 2019 году после ухода из состава My.Games. Несмотря на это, команда решила рассказать о потере прав на игру только сейчас. К тому же с 2019 года студия не получает денег с продаж Kingmaker и не занимается поддержкой проекта. Более того, вернуть права на тайтл тоже пока не представляется возможнным.

Сейчас Owlcat Games продолжают поддерживать вышедшую в 2021 году Pathfinder: Wrath of the Righteou и трудится над Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Pathfinder: Kingmaker вышла в 2018 году и получила в целом неплохие отзывы как от критиков, так и от игроков.

Игры,Mail.ru Group,
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