На Неделе моды в Париже представили одежду в стиле игры Minecraft

В рамках Недели моды в Париже испанский модный дом Loewe представил коллекцию одежды под названием «Пиксельный сбой». Об этом сообщает портал Highsnobiety.
По задумке креативного директора Loewe, вещи из этой коллекции должны выглядеть так, как будто их владелец оказался в двухмерном пространстве, как в компьютерных играх прошлого поколения.
Пользователи социальных сетей моментально увидели сходство коллекции с моделями из популярной игры Minecraft. Примечательно, что в официальном заявлении модного дома нет ни слова об игре или сотрудничестве с ее разработчиками.
Minecraft — компьютерная игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная в 2009 году. На момент написания материала является самой продаваемой игрой всех времен.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что корпорация Microsoft объявила о коллаборации с производителем мороженого N!CKS в рамках выпуска четырех вкусов мороженого по Minecraft. Десерт будет выпущен в четырех вариантах, посвященных элементам игры: Cake Blocka (торт), Emerald Minta (изумруд), Enchanted Apple Pie (золотое яблоко) и Peanut Choklad Glowdust (светокаменная пыль).