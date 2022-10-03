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1 час назад

На Неделе моды в Париже бренд Loewe представил одежду в стиле игры Minecraft

Газета.Ru

В рамках Недели моды в Париже испанский модный дом Loewe представил коллекцию одежды под названием «Пиксельный сбой». Об этом сообщает портал Highsnobiety.

На Неделе моды в Париже представили одежду в стиле игры Minecraft
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По задумке креативного директора Loewe, вещи из этой коллекции должны выглядеть так, как будто их владелец оказался в двухмерном пространстве, как в компьютерных играх прошлого поколения.

Пользователи социальных сетей моментально увидели сходство коллекции с моделями из популярной игры Minecraft. Примечательно, что в официальном заявлении модного дома нет ни слова об игре или сотрудничестве с ее разработчиками.

Minecraft — компьютерная игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная в 2009 году. На момент написания материала является самой продаваемой игрой всех времен.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что корпорация Microsoft объявила о коллаборации с производителем мороженого N!CKS в рамках выпуска четырех вкусов мороженого по Minecraft. Десерт будет выпущен в четырех вариантах, посвященных элементам игры: Cake Blocka (торт), Emerald Minta (изумруд), Enchanted Apple Pie (золотое яблоко) и Peanut Choklad Glowdust (светокаменная пыль).

Игры,Microsoft,
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