Фанаты Genshin Impact рассказали о влиянии игры на их жизнь

Компания HoYoverse опубликовала небольшой документальный фильм, посвящённый реальным историям, которыми поделились игроки в Genshin Impact.
Благодарим вас за поддержку и любовь к Genshin Impact в течение прошедших двух лет. Мы надеемся, что и в будущем нас с вами ждут незабываемые моменты! Пусть наше путешествие не заканчивается!
Genshin Impact распространяется по условно-бесплатной модели на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch и Xbox. Авторы периодически поддерживают игру различным контентом, а недавно проект получил апдейт 3.1.