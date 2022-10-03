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21 минуту назад

Фанаты Genshin Impact в трогательном видео рассказали о влиянии игры на их жизнь

Чемпионат.com

Компания HoYoverse опубликовала небольшой документальный фильм, посвящённый реальным историям, которыми поделились игроки в Genshin Impact.

Фанаты Genshin Impact рассказали о влиянии игры на их жизнь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В первую очередь ролик посвящён благодарностям создателей Genshin Impact за поддержку со стороны аудитории. В видео показаны различные моменты из жизни фанатов игры.

Благодарим вас за поддержку и любовь к Genshin Impact в течение прошедших двух лет. Мы надеемся, что и в будущем нас с вами ждут незабываемые моменты! Пусть наше путешествие не заканчивается!

Genshin Impact распространяется по условно-бесплатной модели на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch и Xbox. Авторы периодически поддерживают игру различным контентом, а недавно проект получил апдейт 3.1.

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