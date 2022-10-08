10 лучших песочниц для прохождения с друзьями

Игры, посвященные строительству, менеджменту и добыче ресурсов выполняют крайне специфический запрос аудитории. Они предлагают идеальную геймплейную петлю, которая состоит из приятной рутины — но этой рутиной, чаще всего, гораздо приятнее заниматься в компании друзей. Портал Polygon собрал список песочниц и менеджмент-симов, которые отлично подойдут для многопользовательских посиделок.

Фото: Coffee Stain Publishing Coffee Stain Publishing

Terraria

Видео дня

Terraria — живая классика двухмерных песочниц. За годы обновлений игра получила столько контента, что исследование мира и строительство уютного дома легко может занять сотни часов, не говоря уже о прохождении сюжета и сражениях против боссов. Недостаток третьего измерения забывается сам собой. Игра вышла буквально на всех актуальных платформах, а многопользовательский режим поддерживает до восьми игроков.

Re-Logic

Minecraft

Minecraft вряд ли нуждается в представлении, однако ни один список кооперативных песочниц и менеджмент-симов не может обойтись без одного из главных видеоигровых феноменов современности. Как известно, в Minecraft можно заниматься практически чем угодно, но и старое доброе строительство базы совместно с друзьями никогда не надоедает. Поиски сокровищ, забеги по темным шахтам и подземельям, экспедиции в неизвестные края, добыча ресурсов, животноводство — даже если вы не можете назвать себя великолепным скульптором, вам все равно будет, чем себя занять.

Stardew Valley

Идиллический симулятор фермера получил многопользовательский режим не сразу, но он прекрасно дополняет игровой процесс: Stardew Valley одинаково хорошо работает как в одиночной игре, так и в кооперативе. На участке земли, который дедушка завещал главному герою, поместится четыре хижины, так что вы можете заниматься расслабляющей работой вместе с друзьями. Обустраивать огород, разводить животных, рыбачить, ходить в шахту за минералами или просто гулять по городку, общаясь с местными жителями.

ConcernedApe

Factorio

Если же тихая и спокойная жизнь на ферме не для вас, как насчет хардкорной промышленности на чужой планете? Factorio — без пяти минут идеальный менеджмент-сим, посвященный производственным цепочкам. Чтобы собрать достаточно ресурсов для постройки ракеты и возвращения домой, вам предстоит создать гигантскую автоматизированную фабрику и открыть множество технологий: от расщепления атома до паукообразных роботов. Factorio очевидно не подойдет казуальным игрокам, но станет отличным вечерним досугом для тех, кому не лень разбираться в механиках и постоянно оптимизировать производство.

Wube Software

Valheim

Valheim отводит элементы выживания, вроде добычи воды и пищи, на второй план в пользу исследования просторного мира, развития персонажей и сражений против боссов. Чтобы одолеть мифических монстров в мире, вдохновленном скандинавским фольклором, игроку нужно не только снаряжение, но и надежное убежище, где можно спастись от регулярных набегов — и строить его гораздо интереснее сообща. Тем более что строительные механики Valheim неожиданно глубоко проработаны: тяжело припомнить другую песочницу, где, не сделав дымоход, можно задохнуться в собственном доме от угарного газа из камина.

Coffee Stain Publishing

Rust

Rust же, напротив, ставит выживание превыше всего. Эта многопользовательская песочница — одна из самых популярных представительниц своего жанра. Она жестокая, не прощающая ошибок и иронично смешная, как лучшие черные комедии. Каждый игрок появляется на сервере буквально голым: единственный способ остаться в живых — это схватить ближайший булыжник и добывать ресурсы по старинке, как пещерный человек. Rust пользуется большой популярностью среди Twitch-стримеров, но не ждите, что ваша игра будет как две капли воды похожа на их — серверы бывают разными.

Facepunch Studios

Don’t Starve Together

Don’t Starve вдохновлена творчеством Тима Бертона, и это, пожалуй, один из главных аргументов в пользу игры. Мрачный, недружелюбный, но в то же время милый и комичный мир игры населены множеством самых разных существ. Вы можете поселиться по соседству с деревней человекоподобных свиней, убегать от моржей-охотников в килтах или наткнуться на лох-несское чудовище, переплывая озеро. Don’t Starve вряд ли предложит что-то новое искушенному игроку, но великолепный стиль и юмор искупают многие промахи разработчиков.

Klei Entertainment

Satisfactory

Satisfactory следует тем же путем, что и Factorio — главное различие лишь в том, что она переносит строительство фабрики и исследование окружающего мира в три измерения. Сначала можно подумать, что это несущественная мелочь, но трехмерное пространство позволяет строить немыслимо запутанные цепочки конвейеров, электрических кабелей и железных дорог. Так что, несмотря на некоторую вторичность, Satisfactory тоже заслуживает внимания: сейчас игра готовится к выходу из раннего доступа, но многопользовательский режим уже работает без проблем.

Coffee Stain Publishing

Astroneer

Astroneer предлагает игрокам примерить на себя роли астронавтов, попавших на низкополигональную, но чарующе красивую планету в поисках ценных ресурсов. Если рассуждать об игровом процессе, то само по себе выживание мало чем отличается от многих других проектов в жанре, но есть две интересные детали, которые выделяют Astroneer на общем фоне. Во-первых, астронавтам всегда нужно иметь запас кислорода: для исследования планеты предстоит прокладывать раскидистую инфраструктуру, снабжающую игроков воздухом. Во-вторых, воксельный ландшафт полностью разрушаем — это полезно как для добычи ресурсов, так и для простых дурачеств.

System Era Softworks

Spiritfarer

Spiritfarer отчасти напоминает Stardew Valley, однако в центре геймплея находится не развитие собственной фермы, а персонажи и атмосфера. Главная героиня — преемница лодочника Харона, которой предстоит перевозить души умерших людей в мир иной, и она должна сделать последнее путешествие своих пассажиров максимально комфортным. Для этого необходимо строить на палубе лодки новые каюты, готовить духам их любимые блюда, проводить с ними время и, конечно же, делать перерывы на обнимашки. Spiritfarer подойдет не всем, но имеет неплохие шансы зацепить гораздо сильнее, чем любая другая игра из списка — рано или поздно вам придется попрощаться с каждым пассажиром, и эти моменты вполне могут пробить на эмоции.