10 лучших песочниц для прохождения с друзьями

Игры, посвященные строительству, менеджменту и добыче ресурсов выполняют крайне специфический запрос аудитории. Они предлагают идеальную геймплейную петлю, которая состоит из приятной рутины — но этой рутиной, чаще всего, гораздо приятнее заниматься в компании друзей. Портал Polygon собрал список песочниц и менеджмент-симов, которые отлично подойдут для многопользовательских посиделок.
Terraria — живая классика двухмерных песочниц. За годы обновлений игра получила столько контента, что исследование мира и строительство уютного дома легко может занять сотни часов, не говоря уже о прохождении сюжета и сражениях против боссов. Недостаток третьего измерения забывается сам собой. Игра вышла буквально на всех актуальных платформах, а многопользовательский режим поддерживает до восьми игроков.
Minecraft вряд ли нуждается в представлении, однако ни один список кооперативных песочниц и менеджмент-симов не может обойтись без одного из главных видеоигровых феноменов современности. Как известно, в Minecraft можно заниматься практически чем угодно, но и старое доброе строительство базы совместно с друзьями никогда не надоедает. Поиски сокровищ, забеги по темным шахтам и подземельям, экспедиции в неизвестные края, добыча ресурсов, животноводство — даже если вы не можете назвать себя великолепным скульптором, вам все равно будет, чем себя занять.
Идиллический симулятор фермера получил многопользовательский режим не сразу, но он прекрасно дополняет игровой процесс: Stardew Valley одинаково хорошо работает как в одиночной игре, так и в кооперативе. На участке земли, который дедушка завещал главному герою, поместится четыре хижины, так что вы можете заниматься расслабляющей работой вместе с друзьями. Обустраивать огород, разводить животных, рыбачить, ходить в шахту за минералами или просто гулять по городку, общаясь с местными жителями.
Если же тихая и спокойная жизнь на ферме не для вас, как насчет хардкорной промышленности на чужой планете? Factorio — без пяти минут идеальный менеджмент-сим, посвященный производственным цепочкам. Чтобы собрать достаточно ресурсов для постройки ракеты и возвращения домой, вам предстоит создать гигантскую автоматизированную фабрику и открыть множество технологий: от расщепления атома до паукообразных роботов. Factorio очевидно не подойдет казуальным игрокам, но станет отличным вечерним досугом для тех, кому не лень разбираться в механиках и постоянно оптимизировать производство.
Valheim отводит элементы выживания, вроде добычи воды и пищи, на второй план в пользу исследования просторного мира, развития персонажей и сражений против боссов. Чтобы одолеть мифических монстров в мире, вдохновленном скандинавским фольклором, игроку нужно не только снаряжение, но и надежное убежище, где можно спастись от регулярных набегов — и строить его гораздо интереснее сообща. Тем более что строительные механики Valheim неожиданно глубоко проработаны: тяжело припомнить другую песочницу, где, не сделав дымоход, можно задохнуться в собственном доме от угарного газа из камина.
Rust же, напротив, ставит выживание превыше всего. Эта многопользовательская песочница — одна из самых популярных представительниц своего жанра. Она жестокая, не прощающая ошибок и иронично смешная, как лучшие черные комедии. Каждый игрок появляется на сервере буквально голым: единственный способ остаться в живых — это схватить ближайший булыжник и добывать ресурсы по старинке, как пещерный человек. Rust пользуется большой популярностью среди Twitch-стримеров, но не ждите, что ваша игра будет как две капли воды похожа на их — серверы бывают разными.
Don’t Starve вдохновлена творчеством Тима Бертона, и это, пожалуй, один из главных аргументов в пользу игры. Мрачный, недружелюбный, но в то же время милый и комичный мир игры населены множеством самых разных существ. Вы можете поселиться по соседству с деревней человекоподобных свиней, убегать от моржей-охотников в килтах или наткнуться на лох-несское чудовище, переплывая озеро. Don’t Starve вряд ли предложит что-то новое искушенному игроку, но великолепный стиль и юмор искупают многие промахи разработчиков.
Satisfactory следует тем же путем, что и Factorio — главное различие лишь в том, что она переносит строительство фабрики и исследование окружающего мира в три измерения. Сначала можно подумать, что это несущественная мелочь, но трехмерное пространство позволяет строить немыслимо запутанные цепочки конвейеров, электрических кабелей и железных дорог. Так что, несмотря на некоторую вторичность, Satisfactory тоже заслуживает внимания: сейчас игра готовится к выходу из раннего доступа, но многопользовательский режим уже работает без проблем.
Astroneer предлагает игрокам примерить на себя роли астронавтов, попавших на низкополигональную, но чарующе красивую планету в поисках ценных ресурсов. Если рассуждать об игровом процессе, то само по себе выживание мало чем отличается от многих других проектов в жанре, но есть две интересные детали, которые выделяют Astroneer на общем фоне. Во-первых, астронавтам всегда нужно иметь запас кислорода: для исследования планеты предстоит прокладывать раскидистую инфраструктуру, снабжающую игроков воздухом. Во-вторых, воксельный ландшафт полностью разрушаем — это полезно как для добычи ресурсов, так и для простых дурачеств.
Spiritfarer отчасти напоминает Stardew Valley, однако в центре геймплея находится не развитие собственной фермы, а персонажи и атмосфера. Главная героиня — преемница лодочника Харона, которой предстоит перевозить души умерших людей в мир иной, и она должна сделать последнее путешествие своих пассажиров максимально комфортным. Для этого необходимо строить на палубе лодки новые каюты, готовить духам их любимые блюда, проводить с ними время и, конечно же, делать перерывы на обнимашки. Spiritfarer подойдет не всем, но имеет неплохие шансы зацепить гораздо сильнее, чем любая другая игра из списка — рано или поздно вам придется попрощаться с каждым пассажиром, и эти моменты вполне могут пробить на эмоции.