Известная стримерша одолела сильнейшего босса в Elden Ring

Несмотря на то что девушка уничтожила противника без прокачки, она всё же улучшила свой меч и несколько раз накладывала положительные эффекты на персонажа. На всё про всё у MissMikkaa ушло каких-то 553 попытки в течение 15 часов. Своим подвигом девушка в очередной раз показала, что даже в сложных играх нет ничего невозможного.