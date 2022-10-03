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1 час назад

Стримерша одолела сильнейшего босса в Elden Ring на танцевальном коврике без прокачки

Чемпионат.com

Стримерша MissMikkaa, прославившаяся на Twitch благодаря своей выдающейся игре в Elden Ring на танцевальном коврике, записала на свой счёт очередной невероятный рекорд. Она смогла победить сильнейшего босса в игре — Малению — персонажем первого уровня.

Известная стримерша одолела сильнейшего босса в Elden Ring
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то что девушка уничтожила противника без прокачки, она всё же улучшила свой меч и несколько раз накладывала положительные эффекты на персонажа. На всё про всё у MissMikkaa ушло каких-то 553 попытки в течение 15 часов. Своим подвигом девушка в очередной раз показала, что даже в сложных играх нет ничего невозможного.

Видео

Ранее MissMikkaa уже проходила Elden Ring с помощью одной руки — и даже с такими ограничениями стримерше удалось пройти игру.

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