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51 минуту назад

The Game Awards впервые за три года пройдёт с живой аудиторией

Чемпионат.com

Журналист, продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили в своих социальных сетях сообщил, что шоу в этом году впервые за три года пройдёт с живой аудиторией. Попасть на церемонию сможет каждый желающий.

The Game Awards впервые за три года пройдёт с живой аудиторией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее The Game Awards проводили только в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19, а теперь ситуация стала лучше. Шоу пройдёт в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Купить билеты на церемонию можно будет с 1 ноября.

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Ранее Джефф Кили отмечал, что для шоу приготовят что-то особенное для геймеров, но что именно, неизвестно.

Сама церемония пройдёт 8 декабря 2022 года. Появится новая категория — «Лучшая адаптация». Жюри выберет самый качественный перенос видеоигры в другую форму медиа: будь то сериалы, фильмы, книги, подкасты, комиксы и многое другое.

Игры,Microsoft,
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