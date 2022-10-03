К марту 2023 года Sony запланировала продать 2 млн гарнитур PS VR2

По информации издания Bloomberg, Sony делает большую ставку на гарнитуру виртуальной реальности PS VR2. Сообщается, что компания планирует произвести к марту 2023 года 2 млн устройств.

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Массовое производство гарнитуры началось в сентябре, Sony ещё не столкнулась с ограничениями в поставках, уточнили источники Bloomberg. Объём производства может быть скорректирован в зависимости от динамики продаж устройства после его выпуска в начале 2023-го.