В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Жена Лукаса Вериссимо назвала модель мужа в FIFA 23 «уродливой»

Чемпионат.com

Жена защитника «Бенфики» и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо ужаснулась тому, насколько плохо её муж выглядит в FIFA 23. В своём «Твиттере» Аманда Вериссимо написала, что она выходила замуж «не за уродливого», а за нормального мужчину.

Жена Лукаса Вериссимо назвала модель мужа в FIFA 23 «уродливой»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что это за уродство? Я не выходила замуж за уродливого мужчину. Точно нет.

Скриншот

FIFA 23 вышла 30 сентября на ПК и консолях. Многие пользователи столкнулись с техническими трудностями в версии игры на ПК, связанными в основном с античитом EA Anticheat. У некоторых пользователей при установке он выдаёт ошибку, из-за чего футбольный симулятор не запускается.

Соцсети

Наша редакция тоже столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела преодолеть эти технические трудности с помощью нехитрых манипуляций.

Игры,Лукас Вериссимо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители