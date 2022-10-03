В Diablo 4 могут дать пропустить сюжетную кампанию

Пару дней назад в сети появились скриншоты Diablo 4 с локализацией на русском языке. Их можно посмотреть вот в этом материале, а в сети обратили внимание на одну примечательную деталь.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по скриншоту ниже, у игроков будет возможность пропускать сюжетную кампанию. Пока неизвестно, смогут ли пропускать кампанию вообще все, или же речь идёт только о тех игроках, кто пройдёт её хотя бы один раз. К примеру, в Diablo 3 приходилось проходить сюжет каждый раз при создании нового персонажа.

Скриншот