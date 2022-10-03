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1 час назад

В Diablo 4 могут дать пропустить сюжетную кампанию

Чемпионат.comиещё 2

Пару дней назад в сети появились скриншоты Diablo 4 с локализацией на русском языке. Их можно посмотреть вот в этом материале, а в сети обратили внимание на одну примечательную деталь.

В Diablo 4 могут дать пропустить сюжетную кампанию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по скриншоту ниже, у игроков будет возможность пропускать сюжетную кампанию. Пока неизвестно, смогут ли пропускать кампанию вообще все, или же речь идёт только о тех игроках, кто пройдёт её хотя бы один раз. К примеру, в Diablo 3 приходилось проходить сюжет каждый раз при создании нового персонажа.

Скриншот

Blizzard планирует выпустить долгожданную Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель обещает поддерживать игру несколько лет. Наличие скриншотов с локализацией на русском языке говорит о том, что игру всё же переведут.

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