Шведский клуб Alliance распустил состав по Dota 2

В следующем сезоне мы удвоим наше внимание к дисциплине Dota 2 и соберём состав, которым все будут гордиться. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам и спонсорам за их постоянную поддержку в это время. Это был настоящий ад — неделя за неделей без побед.