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42 минуты назад

Шведский клуб Alliance распустил состав по Dota 2. Команда не побеждала с апреля

Чемпионат.com

Киберспортивный клуб Alliance принял решение полностью распустить состав по дисциплине Dota 2. Все игроки команды стали свободными агентами, а перед новым сезоном шведская организация соберёт новый ростер.

Шведский клуб Alliance распустил состав по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Основатель и владелец Alliance Джонатан Loda Берг заверил, что менеджмент приложит больше сил, чтобы найти достойных игроков для команды.

В следующем сезоне мы удвоим наше внимание к дисциплине Dota 2 и соберём состав, которым все будут гордиться. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам и спонсорам за их постоянную поддержку в это время. Это был настоящий ад — неделя за неделей без побед.

Бывший состав Alliance по Dota 2:
  • Николай Nikobaby Николов;
  • Аливи w33 Омар;
  • Ярослав Limitless Паршин;
  • Адам Aramis Мороз;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

Ростер Alliance по Dota 2 с апреля 2021 года не выиграл ни одного матча — команда вылетела из первого дивизиона профессиональной лиги Dota Pro Circuit, а также провалила турнир ESL One Malaysia и квалификацию на The International 2022.

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