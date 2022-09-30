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40 минут назад

Саудовская Аравия инвестирует в киберспорт и игры $ 38 млрд

Чемпионат.com

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 миллиарда риалов (это примерно $ 38 млрд) в развитие киберспорта в стране.

Саудовская Аравия инвестирует в киберспорт и игры $38 млрд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К 2030 году государство планируется превратить в большой хаб компьютерного спорта. Около половины от общей суммы будет потрачено на приобретение акций игровых и киберспортивных компаний, ещё 50 млрд риалов — на полноценную покупку издателей кибердисциплин.

Остальную сумму Savvy Games Group, подразделение независимого фонда Саудовской Аравии планирует потратить на инвестиции в предприятия, которые занимаются играми и киберспортом, в том числе на ранней стадии.

На текущий момент Саудовская Аравия уже приобрела акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также купила киберспортивное подразделение Modern Times Group за $ 1,05 млрд.

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