Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Сентябрь закончился, игровая индустрия активно разгоняется в преддверии октябрьского бума крупных релизов. Следующий месяц обещает стать невероятно богатым на интересные проекты — но пока что отвлечься от осенней тоски можно при помощи нашей подборки бесплатных игр.

Фото: SUPERHOT Team SUPERHOT Team

Видео дня

Как обычно, первым делом поговорим про еженедельную раздачу игр в Epic Games Store. Сейчас там можно забрать Runbow — многопользовательский платформер для шумных вечеринок, где до девяти игроков могут посоревноваться в разных режимах игры: от догонялок до царя горы и арены. Разработчики подготовили почти полторы сотни уровней, так что контента в Runbow предостаточно. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 6 октября.

13AM Games

Вторая игра нынешней раздачи — The Drone Racing League Simulator, реалистичный симулятор гонок на дронах от первого лица. Проект разработан при поддержке американской гоночной лиги, поэтому геймплей проработан до мельчайших деталей. Физика квадрокоптеров, кастомизация, настройка отдельных компонентов, структура заездов, высокие скорости — все максимально приближено к реальности. The Drone Racing League Simulator также можно забрать в Epic Games Store до 6 октября.

The Drone Racing League

В Steam на бесплатные выходные попала SUPERHOT — культовый паззл-шутер, где течение времени зависит от движений игрока. При помощи slo-mo главному герою предстоит выбраться из целой серии типично боевиковых сцен: от потасовки в лифте до барной драки или перестрелки в тесном переулке. SUPERHOT в свое время часто критиковали за недостаток контента, но сама по себе идея игры великолепно работает: бесплатных выходных как раз хватит, чтобы ее пройти.

SUPERHOT Team

YouTube-блогер Valefisk выпустил в Steam камерный ужастик Crypt — сам автор называет свое произведение «инструментом психологической пытки». Концепция предельно простая: представьте, что вы играете в типичный инди-хоррор, где главного героя преследует смертельно опасный монстр… Но ни одна механика не работает как надо и ни один паззл не поддается логике. Оригинальную версию Crypt в принципе нельзя было пройти, но для релиза в Steam разработчик сделал исключение.

Valefisk

Продолжая тему ужасов, в Steam также вышел ремейк NOX TIMORE — маленького, но действительно жуткого хоррора 2014 года о бесконечном, постоянно меняющемся коридоре. Новинка отличается от оригинала несколькими мелочами и озвученным текстом, но, в целом, не потеряла способность пугать. Предупреждаем: вас ждет много скримеров.

Vidas Salavejus

На itch.io подходит к концу Spooktober 4th Annual Visual Novel Jam — геймджем, посвященный визуальным новеллам, которые вдохновлены мистикой, хоррором и паранормальщиной. Autumn Spirit выпущена в рамках этого конкурса, но, по факту, она больше похожа на интроспективную драму. Главная героиня, страдающая социальной тревожностью, бежит от стресса и переезжает в глухой лес, где встречает призрак молодого человека. Девушка решает помочь ему отправиться в мир иной, и попутно решает собственные проблемы. Иными словами, Autumn Leaves — меланхоличная, типично «осенняя» история. Короткая, но уютная и эмоциональная.

Synstoria

Elevator Hitch тоже вышла в рамках Spooktober 4th Annual Visual Novel Jam, но по настроению игра получилась совсем другой. Это гибрид черной комедии и абсурдного хоррора о двух офисных работниках, застрявших в «абсолютно нормальном» лифте. Каждый этаж нарушает законы логики, физики и здравого смысла, так что товарищам по несчастью придется решать головоломки и не сойти с ума, чтобы добраться до своих кабинетов.