Мобильная Genshin Impact заработала почти 4 млрд долларов

Вчера стукнуло два года с релиза Genshin Impact, и за это время только на мобильных устройствах игра заработала свыше $3,7 млрд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Согласно отчёту Sensor Tower, сейчас мобильная версия Genshin Impact занимает третье место среди самых успешных мобильных игр за последние два года: перед ней идут Honor of Kings с её $5,5 млрд и PUBG Mobile с $4,9 млрд.

Если же говорить о прибыли за пределами Китая, то здесь Genshin Impact с её $2,5 млрд за два года (соответственно, в Китае мобильная версия игры заработала $1,2 млрд только на iOS) стоит на втором месте следом за Roblox, которая за то же время заработала чуть больше. А на третьей строчке располагается Candy Crush Saga с её $2,3 млрд.

Что касается регионов, где мобильная Genshin Impact заработала больше всего, то после Китая идут Япония и США — игроки из этих стран обеспечили 24% и 17% прибыли игры соответственно.