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1 час назад

Мобильная Genshin Impact заработала уже более 3,7 млрд долларов

Игромания.ру

Вчера стукнуло два года с релиза Genshin Impact, и за это время только на мобильных устройствах игра заработала свыше $3,7 млрд.

Мобильная Genshin Impact заработала почти 4 млрд долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно отчёту Sensor Tower, сейчас мобильная версия Genshin Impact занимает третье место среди самых успешных мобильных игр за последние два года: перед ней идут Honor of Kings с её $5,5 млрд и PUBG Mobile с $4,9 млрд.

Если же говорить о прибыли за пределами Китая, то здесь Genshin Impact с её $2,5 млрд за два года (соответственно, в Китае мобильная версия игры заработала $1,2 млрд только на iOS) стоит на втором месте следом за Roblox, которая за то же время заработала чуть больше. А на третьей строчке располагается Candy Crush Saga с её $2,3 млрд.

Что касается регионов, где мобильная Genshin Impact заработала больше всего, то после Китая идут Япония и США — игроки из этих стран обеспечили 24% и 17% прибыли игры соответственно.

Сейчас, помимо iOS и Android, игра доступна на PC и PlayStation. А на днях Genshin Impact получила обновление 3.1 с новыми играбельными персонажами и не только.

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