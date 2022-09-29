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1 час назад

Новая Need for Speed выйдет 2 декабря

Чемпионат.com

На календаре почти октябрь, а ЕА до сих пор не анонсировала новую Need for Speed. Выпустить гонку при этом всё ещё должны до конца года. Однако инсайдеры сообщают, что показ не за горами — он случится в течение двух недель. Дебютный трейлер под музыку рэпера A$AP Rocky идёт 2-3 минуты.

Стала известна дата выхода новой Need for Speed
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Том Хендерсон даже пошёл дальше и назвал точную дату выхода — 2 декабря. Ранее СМИ уже сообщали, что новая игра пропустит консоли прошлого поколения и появится только на PS5, Xbox Series и ПК.

Дата анонса настолько расплывчатая, поскольку она всё ещё не выбрана. Может быть и сегодня, может быть через неделю или две. Но у них всё готово для анонса.

Про новую NFS известно совсем мало: за проект отвечает Criterion (Hot Pursuit 2010, Most Wanted 2012), игру назовут Need for Speed Unbound и местом действия станет аналог Майами. Особенную ставку делают на визуальные эффекты с аниме-стилистикой и мультиплеер, для чего реализовали систему «встреч».

Игры,Том Хендерсон,
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