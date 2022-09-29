Стала известна дата выхода новой Need for Speed

На календаре почти октябрь, а ЕА до сих пор не анонсировала новую Need for Speed. Выпустить гонку при этом всё ещё должны до конца года. Однако инсайдеры сообщают, что показ не за горами — он случится в течение двух недель. Дебютный трейлер под музыку рэпера A$AP Rocky идёт 2-3 минуты.
Том Хендерсон даже пошёл дальше и назвал точную дату выхода — 2 декабря. Ранее СМИ уже сообщали, что новая игра пропустит консоли прошлого поколения и появится только на PS5, Xbox Series и ПК.
Дата анонса настолько расплывчатая, поскольку она всё ещё не выбрана. Может быть и сегодня, может быть через неделю или две. Но у них всё готово для анонса.
Про новую NFS известно совсем мало: за проект отвечает Criterion (Hot Pursuit 2010, Most Wanted 2012), игру назовут Need for Speed Unbound и местом действия станет аналог Майами. Особенную ставку делают на визуальные эффекты с аниме-стилистикой и мультиплеер, для чего реализовали систему «встреч».