Стала известна дата выхода новой Need for Speed

На календаре почти октябрь, а ЕА до сих пор не анонсировала новую Need for Speed. Выпустить гонку при этом всё ещё должны до конца года. Однако инсайдеры сообщают, что показ не за горами — он случится в течение двух недель. Дебютный трейлер под музыку рэпера A$AP Rocky идёт 2-3 минуты.