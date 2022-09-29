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52 минуты назад

Появились свежие скриншоты и бокс-арт ремейка Dead Space

Чемпионат.com

На Reddit обратили внимание, что на странице ремейка Dead Space в магазине Xbox появились свежие скриншоты проекта и его бокс-арт. На кадрах можно увидеть Айзека Кларка, локации и монстров.

Появились свежие скриншоты и бокс-арт ремейка Dead Space
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, скоро игру можно будет предзаказать на всех платформах, поскольку страницы активно обновляются.

Скриншоты

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Бокс-арт

Скриншот

Вчера стало известно, что журналисты уже увидели несколько глав из ремейка Dead Space. Критики оценили антураж, звук и современную графику. Ремейк в целом назвали удачным. Подробности проекта журналисты должны раскрыть примерно в середине октября — тогда спадёт эмбарго.

Ремейк Dead Space обещают выпустить 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. В России игра, скорее всего, официально не выйдет.

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