Появились свежие скриншоты и бокс-арт ремейка Dead Space

На Reddit обратили внимание, что на странице ремейка Dead Space в магазине Xbox появились свежие скриншоты проекта и его бокс-арт. На кадрах можно увидеть Айзека Кларка, локации и монстров.

Судя по всему, скоро игру можно будет предзаказать на всех платформах, поскольку страницы активно обновляются.

Скриншоты

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Бокс-арт

Скриншот

Вчера стало известно, что журналисты уже увидели несколько глав из ремейка Dead Space. Критики оценили антураж, звук и современную графику. Ремейк в целом назвали удачным. Подробности проекта журналисты должны раскрыть примерно в середине октября — тогда спадёт эмбарго.