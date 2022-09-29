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28 минут назад

Купи «Скайрим»: Skyrim Anniversary Edition теперь доступна на Nintendo Switch

Игромания.руиещё 1

Придётся вновь покупать «Скайрим», потому что The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary теперь доступна на Nintendo Switch.

Skyrim Anniversary Edition стала доступна на Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее изданию выдавали рейтинг в Южной Корее и Европе, но сама Bethesda не раскрывала никаких подробностей о Switch-версии.

Комплект включает в себя базовую игру и три официальных дополнения: Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn. Кроме того, в состав Skyrim Anniversary Edition вошло более 500 элементов из «Клуба творчества». Игрокам открывается доступ к самому разнообразному контенту: от домов, питомцев и оружия до уникальных противников и полноценных квестов.

Напомним, что релиз Anniversary Edition состоялся на PC, Xbox и PlayStation в ноябре прошлого года — по случаю 10-летия оригинальной игры.

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