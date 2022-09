GeForce 9500 GT 1 ГБ проверили в играх 2022 года

Эксперты GameGangsta протестировали GeForce 9500 GT 1 ГБ в 20 проектах. Среди игр были Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Call of Duty 2, Call of Duty 4 MW, Call of Duty World at War, Call of Duty Black Ops, Battlefield Bad Company 2, Medal of Honor, Sniper Ghost Warrior, Splinter Cell Conviction, Serious Sam 3, Crysis 2, Dead Space 2, Dishonored, Prototype 2, Far Cry 3, Counter Strike GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Tomb Raider.