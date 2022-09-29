GeForce 9500 GT 1 ГБ проверили в играх 2022 года

Авторы YouTube-канала GameGangsta выяснили, какую производительность в среднем в современных играх можно получить с GeForce 9500 GT 1 ГБ и процессором Core i3-10105F.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперты GameGangsta протестировали GeForce 9500 GT 1 ГБ в 20 проектах. Среди игр были Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V, Call of Duty 2, Call of Duty 4 MW, Call of Duty World at War, Call of Duty Black Ops, Battlefield Bad Company 2, Medal of Honor, Sniper Ghost Warrior, Splinter Cell Conviction, Serious Sam 3, Crysis 2, Dead Space 2, Dishonored, Prototype 2, Far Cry 3, Counter Strike GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Tomb Raider.

Видео дня

В Grand Theft Auto III в 1080p на настройках Normal средняя частота кадров составила 39,5 к/с. В очень редких событиях показатель FPS равнялся 25 к/с.

Grand Theft Auto IV в разрешении 720p с низким пресетом в среднем шёл с частотой кадров 22,5 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 4 к/с.

Grand Theft Auto V шла тоже на низких настройках графики в 720p. Средний FPS здесь составил 13,5 к/с, в очень редких событиях - 11 к/с.

Call of Duty 2 запускалась в 900p с низким пресетом. Средняя производительность в ней составила 41 к/с, в крайне редких событиях - 31 к/с.

В Call of Duty 4 MW с низким пресетом в разрешении 720p средняя частота кадров находилась на уровне 67,5 к/с. В очень редких событиях производительность равнялась 8 к/с.

В Call of Duty World at War на низких настройках графики в разрешении 720p средняя частота кадров составляла 42 к/с. В крайне редких событиях этот показатель снижался до 24 к/с.

Call of Duty Black Ops запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем здесь удалось получить 39 к/с, а в очень редких событиях - 20 к/с.

Far Cry 3 шла в 720p на низких настройках. В среднем в этой игре производительность равнялась 14,5 к/с, в крайне редких событиях - 10 к/с.

В Counter Strike GO с низким пресетом и 720p средняя частота кадров составила 40 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 8 к/с.

Средние показатели производительности в Assassin's Creed IV Black Flag на низкой графике в 720p равнялись 7,5 к/с. В крайне редких событиях частота кадров составляла 4 к/с.

Остальные результаты тестирования вы можете увидеть ниже на видео.

Вывод

Во всех протестированных играх средняя частота кадров у 9500 GT находилась на уровне 31 к/с. Худшие средние показатели были в Assassin's Creed IV Black Flag (7,5 к/с), лучшие - в Call of Duty 4 MW (67,5 к/с).

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