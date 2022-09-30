В Dota 2 появились наклейки всех команд и комментаторов The International 2022

Компания Valve добавила в Dota 2 стикеры всех участников The International — победителей и призёров региональных отборочных, а также сотрудников студии, которые будут освещать турнир на одном из пяти официальных языков (английский, китайский, русский, испанский и португальский).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как и раньше, наклейки имеют четыре степени редкости, от обычной до золотой. Если собрать шесть стикеров одной команды (все игроки плюс эмблема), можно получить дополнительные уровни боевого пропуска. За наклейку работника студии можно получить его голосовую фразу для чата.

Стикеры можно получить после достижения определённых уровней Battle Pass, либо купить в магазине Dota 2 или на Торговой площадке Steam.

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