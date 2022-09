Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding получили поддержку Intel XeSS

Кроме того, в свободном доступе появилась технология апскейлера изображения Intel XeSS. Первыми играми, получившими поддержку XeSS, оказались Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding на PC. При этом Shadow of the Tomb Raider уже использует NVIDIA DLSS, а в Death Stranding также добавили AMD FSR 2.0. Как сообщает DSOGaming, Shadow of the Tomb Raider с XeSS на NVIDIA GeForce RTX 3080Ti выдаёт 4 FPS.