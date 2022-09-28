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1 час назад

Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding получили поддержку Intel XeSS

Игромания.ру

Компания Intel раскрыла цену и дату выхода флагманской видеокарты Arc A770 — её начнут продавать 12 октября 2022 года по цене в 330 долларов.

Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding получили поддержку Intel XeSS
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Что касается Arc A750, то у неё пока нет ни даты релиза, ни ценника. Предполагается, что Intel раскрое больше подробностей ближе к концу недели. Характеристики обеих видеокарт давно известны:

Скриншот

Кроме того, в свободном доступе появилась технология апскейлера изображения Intel XeSS. Первыми играми, получившими поддержку XeSS, оказались Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding на PC. При этом Shadow of the Tomb Raider уже использует NVIDIA DLSS, а в Death Stranding также добавили AMD FSR 2.0. Как сообщает DSOGaming, Shadow of the Tomb Raider с XeSS на NVIDIA GeForce RTX 3080Ti выдаёт 4 FPS.

Игры,Intel,
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