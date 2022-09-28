Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding получили поддержку Intel XeSS

Компания Intel раскрыла цену и дату выхода флагманской видеокарты Arc A770 — её начнут продавать 12 октября 2022 года по цене в 330 долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Что касается Arc A750, то у неё пока нет ни даты релиза, ни ценника. Предполагается, что Intel раскрое больше подробностей ближе к концу недели. Характеристики обеих видеокарт давно известны:

Скриншот